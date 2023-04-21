Ünlü sunucu Zuhal Topal hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu Zuhal Topal, Dubai tatilinin ardından hastaneye kaldırıldı. Topal'ın hastane odasından yaptığı paylaşıma "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programı ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Zuhal Topal, sevenlerini korkuttu. Geçtiğimiz günlerde ailesiyle Dubai'ye tatile giden Topal, hastaneye kaldırıldı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Topal'ın sağlık sorunu ise açıklanmadı. Hastane odasından bir paylaşım yapan ünlü sunucu paylaşımına bir de not düştü.

"BU BAYRAMI DA BÖYLE GEÇİRMEK KISMETMİŞ"

Zuhal Topal, "Bayram mesajlarınıza cevap veremedim bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim" dedi. Zuhal Topal'a hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.