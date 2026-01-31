Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında şüpheli sosyal medya fenomeni tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, hakim tarafından tutuklandı. Can, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlamasıyla yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yakalanan Can'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Mika Raun Can, tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Can'ın, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Mika Raun Can hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Zanlı Can, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

