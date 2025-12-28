'Uyuşturucu' soruşturmasında yeni operasyon: 2 gözaltı

Ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenleyen yeni operasyonda rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonlarda rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu gözaltına alındı. Soruşturmada manken Şevval Şahin hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma' iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.