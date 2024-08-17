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Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait villa yangınla kül oldu

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Sarıyer'de bulunan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olan 4 katlı villanın bahçesindeki ahşap müştemilatta çıkan yangın, kısa sürede villaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sarıyer'de gece saatlerinde 4 katlı bir villanın bahçesindeki tek katlı ahşap müştemilatta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler villaya da sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın çıkan villanın, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.

MÜŞTEMİLATTA YANGIN ÇIKTI

Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan 4 katlı bir villanın bahçesindeki tek katlı ahşap müştemilatta gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait villa yangınla kül oldu

ALEVLER ÜNLÜ OYUNCUNUN VİLLASINA DA SIÇRADI

Bu sırada müştemilattan yükselen alevler kısa sürede villaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, villada hasar meydana geldi. Yangın çıkan villanın ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait villa yangınla kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aras Bulut İynemli İtfaiye Sarıyer Olay Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Goethegitme:

Bişey olmaz her taşın altından çıkıyo bu,görmemis gibi

10
12
yanıtYanıtla
Mustafa Ozdil:

kısmet

3
3
yanıtYanıtla
Alpingo Bey:

Ormana villa yaparsan sonuçlarına katlanırsın

3
1
yanıtYanıtla
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