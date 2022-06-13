Ünlü otellerin internet sitelerini klonlayıp, sahte tatil satan suç örgütüne dava

TÜRKİYE'de faaliyet gösteren birçok ünlü otel ve turizm şirketinin internet sitesini klonlayıp, sayfa üzerinden yönlendirdikleri kişilere, kurdukları sahte turizm şirketleri aracılığıyla sahte tatil paketi satarak, dolandırıcılık yapan suç örgütü üyesi 12 kişi hakkında, 18 yıldan 576 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, örgütün liderliğini, hakkında 394 ayrı suç kaydı ve 179 yakalama kararı bulunan 'Abraham Lincoln' lakaplı firari Kuzey Engin Karadağ'ın yaptığı ve örgütü Hollanda'dan yönettiği belirtildi.

Ankara'da yaşayan Zeynep E., Ağustos 2021'de internet üzerinden, bilinen turizm şirketinden satın aldığı tatil paketinin sahte olduğunu öğrendiği ve 17 bin 500 lira dolandırıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Savcılığın yaptığı soruşturmada, benzer şekilde yüzlerce kişinin dolandırıldığı, dolandırıcıların organize çalıştıkları ve talimatları Hollanda'da olduğu tespit edilen Kuzey Engin Karadağ'dan aldıkları belirlendi. Savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla örgütün sözde Türkiye sorumluları oldukları iddia edilen Mustafa Baysal, İlyas Kara ile birlikte örgüt üyesi Müslim Toygar Baysal, İsmail Karabulut, Ramazan Sezer, Bilal Karataş, Hüseyin Nurver ve Mehmet Şentekin yakalandı. Örgüt lideri Kuzey Engin Karadağ, Ali Baysal ve Battal Baysal ise yakalanamadı. Şüphelilerden Mustafa Baysal ile İlyas Kara tutuklanırken, 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek 3'ü firari 12 kişi hakkında dava açıldı.