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Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu

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86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, trafikteki tartıştığı polis memuru tarafından vurularak yaralandı. Olay sonrası polis memuru gözaltına alındı.

Beykoz'da 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru S.Ç.'nin, durmayan araca doğru tabancasıyla ateş açması üzerine Turgut Toydemir yaralandı. Ünlü mimar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis S.Ç. silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vurulduTurgut Toydemir

ÜNLÜ MİMAR, POLİS MEMURU TARAFINDAN VURULDU

Olay saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait 34 DF 8762 plakalı araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., 34 TC 7374 plakalı aracı ile seyir halinde olan ünlü mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. Diğer sürücüler tarafından olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Turgut Toydemir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçmayan polis memuru S.Ç., kullandığı silahla birlikte teslim olarak gözaltına alındı. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılan polis memuru S.Ç.'nin açığa alındığı öğrenildi.

Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu

Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Bu şekilde Kendını kral sanan çok kolluk kuvveti var malesef okul bitir bır yere atanama yada ıyı bır bölüm tutturma kısa yol gır sınava polıs oldun cıktın inmi icınmı bakan yok

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

devlet o silahı sana bunun için mi verdi mesleğin yüz karası

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

hareket halindeki araca sıkıyor, kasten yaralama değil öldürmeye tam teşebbüs suçu alenen

Yorum Beğen18
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