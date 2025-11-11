Haberler

Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi Haber Videosunu İzle
Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp'ta yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin sonucu pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler arasında yer alan Derin ve Deren Talu, savcılığa ifade verdi.

  • İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişiden 8'inin Adli Tıp Kurumu testi pozitif çıktı.
  • Testi pozitif çıkan Derin ve Deren Talu İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi.

İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıktı.Testi pozitif çıkan Derin ve Deren Talu savcılığa ifade verdiler.

Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi

8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alındı. Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi

SAVCILIKTA İFADE VERDİLER

Test sonucu pozitif çıkan isimlerden Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızları Derin ve Deren Talu, dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi. İki isim ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

FENOMENLERİN ESKİ ADI ESCORT ŞİMDİLERDE İNFULECER OLMUŞ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı

Dünyanı onu izlerken Putin'i küplere bindirecek bir çağrıda bulundu
Netanyahu'dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira

Netanyahu'yu küplere bindiren tecavüz görüntüsü: Korkunç bir iftira
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
Futbolda bahis soruşturması! Necip Uysal suç duyurusunda bulundu

Bahis oynadığı iddia edilen Necip uyanır uyanmaz soluğu orada aldı
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görünmüyor
Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu

Eren'in yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı

Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Güllü'nün ölümünde ilgili yeni gelişme: TÜBİTAK'a üç kritik talimat

Güllü'nün ölümünde TÜBİTAK devreye girdi: Üç kritik talimat
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü

Böyle bir şey nasıl olur? Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

İngiltere'de Ferdi fırtınası
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.