Uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı

Oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak serbest bırakıldı. Ayrıca 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ayşe GÜREL/ Oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, oyuncu Ezgi Eyyüboğlu'nun gözaltına alınıp serbest bırakıldığı uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, oyuncu Ezgi Eyyüboğlu sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız ve Eyyüboğlu işlemlerin ardından getirildikleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Aynı soruşturma kapsamında, Gökmen Kadir Şeynova, Fatih Garipoğlu, Mert Alaş hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin evinde arama yapıldı.

