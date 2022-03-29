Ünlü AVM'de büyük skandal! İzinsiz diş bakımı standı açtılar, fark edilince olay çıktı

İstanbul'da üç ay sonra diş hekimliği fakültesinden mezun olacağını belirten Zeynep isimli Twitter kullanıcısı, Bahçelievler'deki bir AVM'den dikkat çeken bir video paylaştı.

Zeynep isimli sosyal medya kullanıcısı, AVM'de açılan bir stantta 80 liraya diş beyazlatma işlemi yapıldığı fark etti. Bunun üzerine şahısların izin belgelerini soran genç kadın, görevlilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Yabancı uyruklu çalışanlar tarafından itildiğini ve telefonunun elinden alındığını belirten genç kadın, Twitter'dan şunları yazdı:

"ÇALIŞMA İZNİ SORUNCA BAŞKALARINI ÇAĞIRDI"

"Merhaba, hem bir Türk vatandaşı hem de mezuniyetine 3 ay kalmış bir diş hekimi adayı olarak bugün başımdan geçen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Saat 15.30 civarı annemle Bahçelievler M... AVM'den alışveriş yaptım, AVM'den çıkarken oradaki stantlardan birinden birinin çat pat Türkçesiyle 'Diş temizliği, beyazlatma yapalım' dediğini duydum. Dönüp 'Burada mı yapıyorsunuz?' diye sordum 'Evet, 80 lira sadece' dedi. 'Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mi?' diye sorunca da gerildi ve anlamadığım bir dilde bir şeyler söyleyerek uzaklaştı. Sonradan anladım ki birilerini çağırmaya gitmiş.

"ANNEMLE BENİ İTEKLEDİLER"

Ben standa dikkatlice bakınca kreşuar, kavitron ucu, ayna ve sond olduğunu gördüm. Gördüklerimin fotoğrafını TDB'yle paylaşmak için çekerken başka biri geldi ve annemi ve beni itekleyerek bağırmaya başladı. Evet itekleyerek. Fiziksel olarak müdahalede bulunduğu için artık annem güvenlik diye birkaç kez bağırdı ancak kimse gelmedi. Bu noktadan sonra video çekmeye başladım. Video burada. Videodan ömründe böyle bir şeyle karşılaşmamış olan annemin ve benimgerginliğimizi anlayabilirsiniz.

"TELEFONUMU ELİMDEN ALDILAR ZORLA"

Videoyu kapattıktan sonra telefonumu elimden çekip bir süre vermedi ve sileceksin diye bağırdı. Bu noktada güvenlik hala gelmemişti. Telefonumu elinden kurtarıp tam uzaklaşacakken bu sefer arkadan gelen yabancı bir erkek telefonumu elimden alıp üzerimize yürüdü. Annemin ve benim korkumu tahmin edebilirsiniz. Nihayet güvenlik gelince telefonumu gasp eden kişi geri verdi. Ama size sormak istiyorum şimdi bu insanlar AVM'nin ortasında diş taşı temizliği ve diş beyazlatma işlemi yapmak için izini nereden almış?

"HALK SAĞLIĞIYLA OYNAMAK BU KADAR KOLAY MI?"

Almamışsa İstanbul'un göbeğinde bir AVM'de nasıl bu kadar rahat davranabiliyor ve AVM yönetimi buna nasıl izin veriyor? Halk sağlığıyla oynamak bu kadar kolay mı? Bunlar kim ki diş taşı temizliği yapıyor? AVM yönetiminden Lübnanlı olduğunu öğrendiğim bu kişiler benim ülkemde bana nasıl saldırıyor ve nasıl telefonumun gasp ediyor? Biz bu şehir eşkıyalarıyla yaşamaya mecbur muyuz?"

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Paylaşımlar kısa sürede gündem olurken sosyal medyadaki birçok kullanıcı AVM yönetiminden bir açıklama beklediğini belirtti.