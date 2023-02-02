Ünlü anketçinin canlı yayında tırnaklarını kestiği görüntü büyük tepki çekti

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'nın katıldığı bir canlı yayın sırasında cebinden çıkardığı bir makasla tırnaklarını kestiği görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyadan yağan yorumlara yanıt veren Bayrakçı "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum" dedi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, televizyon ekranlarında da en çok tartışılan konulardan biri muhalefetin adayının kim olacağı.

EKRAN BAŞINDAKİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan konuklar da seçimler üzerinde değerlendirmelerde bulunurken, canlı yayına yansıyan bir görüntü büyük tartışma yarattı.

ÜNLÜ ANKETÇİNİN HAREKETİ TARTIŞMA YARATTI

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, Dursun Çiçek'in konuştuğu anlarda cebinden çıkardığı makasla tırnaklarını keserken görüntülendi. Bayrakçı'nın yayın sırasında yaptığı hareket özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

BAYRAKÇI'DAN TEPKİLERE YANIT GECİKMEDİ

Bayrakçı tepkilerin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum."