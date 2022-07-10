Üniversiteli tarım işçisi kurban bayramını tarlada geçirdi

MARDİN Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, Kurban Bayramı'nı 40 derece sıcaklığın altında geçirdi.

Kızıltepe Kırsal Beşik Mahallesi'nde yaşayan Serdar Güneş, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Okulların tatil olmasıyla köyüne dönüp tarlada 40 derece sıcaklığın altında çalışarak ailesine yardımcı oluyor. Güneş, yaz ayı boyunca 120 dönümlük Pamuk tarlasında sulama ve yabancı otla mücadele gibi işlerde çalışıyor.

Kurban Bayramı dinlemeden tarlada çalıştığını ifade eden Güneş, "Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü okuyorum. Ailem çiftçilikle uğraştığı için okullar bitince yazın memlekete dönüyorum. Aileme katkı sağlamak için ilaçlama ve sulama gibi bir çok işte yardım etmeye çalışıyorum. Bugün bayram gene çalışmaya devam ediyorum" dedi.