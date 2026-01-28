Haberler

Üniversiteler arası Karete Türkiye Şampiyonası Burdur'da yapılacak

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası, 29-31 Ocak tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Şampiyonada 50 üniversiteden toplam 203 sporcu mücadele edecek.

Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası, 29-31 Ocak'ta tMAKÜ ev sahipliğinde yapılacak.

Turnuvaya, 50 üniversiteden 203 sporcu ile 70 idareci ve antrenör katılacak.

Organizasyon kapsamında sporcular, Türkiye şampiyonluğu için tatamiye çıkacak.

