Üniversiteler arası Karete Türkiye Şampiyonası Burdur'da yapılacak
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası, 29-31 Ocak tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Şampiyonada 50 üniversiteden toplam 203 sporcu mücadele edecek.
Turnuvaya, 50 üniversiteden 203 sporcu ile 70 idareci ve antrenör katılacak.
Organizasyon kapsamında sporcular, Türkiye şampiyonluğu için tatamiye çıkacak.