Nevşehir'de üniversite sınavından çıktıktan sonra dalgın bir şekilde yürüyen bir genç, trafik polisinin dikkati ve refleksi ile hafriyat kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, YKS sınavı öncesi ve sonrasında sınava girecek vatandaşların güvenliği için tedbirler aldı.

Üniversite sınavından çıkan genç polisin refleksi sayesinde ölümden böyle döndü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de üniversite sınavından çıktıktan sonra dalgın bir şekilde yürüyen iki geçten biri, trafik polisinin dikkati ve refleksi ile ölümden saniyelerle kurtuldu.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü bu gün yapılan YKS sınav öncesi ve sonrasında sınava girecek vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulanan tedbirleri artırdı.

Bu tedbirler çerçevesinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Beğendik Kavşağında görevli Motosikletli Trafik ekibinde görevli polis memurunun dikkati ve ani refleksi muhtemel bir faciayı da engelledi.

Edinilen bilgiye göre bugün yapılan YKS sınavından çıkan gençlerden biri, kavşakta karşıdan karşıya geçerken hafriyat kamyonunu fark etmeyerek yürümeye devam etti. Durumu fark eden kavşakta görevli trafik polisi son anda gencin kolundan tutup çekerek hayatını kurtardı. Yaşanan bu olay da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca saniye saniye kaydedildi.