Üniversite Öğrencisi Mizgin Ertekin, Yurt Penceresinden Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir öğrenci yurdunun 4. katında düşen 19 yaşındaki Mizgin Ertekin, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunun 4'üncü katındaki pencereden düşen üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin (19), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Mizgin Ertekin, henüz bilinmeyen nedenle kaldığı yurdun 4'üncü katındaki pencereden düşüp yaralandı. Öğrencilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ertekin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mizgin Ertekin, kurtarılamadı. Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı Ertekin'in cenazesi, ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verilecek. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
