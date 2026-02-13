Haberler

Balıkesir'de üniversite öğrencileri "sıfır atık otel" modeli geliştirdi

Balıkesir'de üniversite öğrencileri 'sıfır atık otel' modeli geliştirdi
Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, sürdürülebilir turizm bilincini artırmak amacıyla sıfır atık otel modeli tasarladı. Proje, konaklama sektöründe çevre dostu uygulamaların önemini vurguluyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri, sürdürülebilir turizm bilincini artırmak amacıyla "sıfır atık otel" modeli tasarladı.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) bünyesinde, dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban koordinatörlüğünde yürütülen "Takım çalışması" dersi kapsamında sosyal sorumluluk projesi hazırlandı.

Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan BUBFA'da Sıfır Atık Projesi ile atıksız bir konaklama tesisinin tüm süreçleri minyatür bir model üzerinde somutlaştırıldı.

Geri dönüşümden enerji tasarrufuna kadar birçok çevre dostu detayın yer aldığı maket, konaklama sektörü için örnek oluşturdu.

Kapsamlı bir araştırma ve bilirkişi görüşleri doğrultusunda hazırlanan otel maketinde mutfak, restoran, banyo, otel odası ve bahçe alanları ayrı bölümler halinde tasarlandı.

Projenin danışmanlığını üstlenen Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, turizmin çevreyle doğrudan etkileşimli bir sektör olduğuna dikkati çekti.

Öğrencilerin teorik bilgilerini bu tür somut projelerle uygulamaya dökmelerini önemsediklerini dile getiren İlban, "Bu çalışma, sadece bir maket değil, sürdürülebilir turizm bilincini yaygınlaştırmak için geliştirilmiş öğretici bir eserdir. Sektördeki konaklama işletmelerine ilham verecek bu tür modelleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
