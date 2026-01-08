Haberler

Göle'de dondurucu soğukta hayvanları beslediler

Güncelleme:
Ardahan'ın Göle ilçesinde üniversite öğrencileri, dondurucu soğuklara rağmen sokak ve yaban hayvanlarını beslemek için bir araya geldi. Yerel halkın da destek vermesi çağrısında bulunuldu.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde üniversite öğrencileri, dondurucu soğuklara aldırış etmeden sokak ve yaban hayvanlarını elleriyle besledi.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan, geçen günlerde termometrelerin eksi 39,7 dereceyi gördüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Ardahan Üniversitesi Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sert kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü ilçede bir araya gelen öğrenciler, sokak sokak gezerek kedi ve köpekleri besledi. Öğrenciler ardından doğadaki yaban hayvanları için ormana yem bıraktı.

Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Erol Özçelik, öğrencileriyle sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak adına sokak ve yaban hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Öğrencilerden Büşra Ayvaz, sokak hayvanlarının yanı sıra Göle'deki barınaktaki hayvanları da beslediklerini belirterek vatandaşların da bu çalışmalara destek vermesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
