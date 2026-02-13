Haberler

Gümüşhacıköy'de "Isıtan Eller Projesi" uygulanıyor

Gümüşhacıköy'de 'Isıtan Eller Projesi' uygulanıyor
Güncelleme:
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, ördükleri atkı ve bereleri ilkokul öğrencilerine ulaştırarak sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundu.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, "Isıtan Eller Projesi" kapsamında ördükleri atkı ve bereleri ilkokul öğrencilerine ulaştırdı.

Yurtta kalan gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği ürünler, Gümüş İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere hediye edildi.

Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu Müdürü Murat Duzcu, sosyal sorumluluk çalışmalarının gençlerin kişisel gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz bu projeyle paylaşmanın, yardımlaşmanın ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Yurdumuz sadece bir barınma alanı değil, aynı zamanda değerlerin yaşatıldığı bir eğitim ortamıdır." ifadelerini kullandı.

Projeye katılan üniversite öğrencilerinden Sultan Afacan ise atkı ve bereleri örerken büyük heyecan duyduklarını dile getirerek, "Minik kardeşlerimizin yüzündeki tebessümü görmek bütün yorgunluğumuzu unutturdu. Küçük bir emekle büyük bir mutluluğa vesile olabildiysek ne mutlu bize." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
