Muş'ta üniversite öğrencileri, köy çocukları için atık malzemelerle kuklalar yapıyor

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, köylerdeki çocukları eğlendirmek amacıyla atık malzemelerden kuklalar yapıyor.

Kırsal bölgelerde yaşayan çocukların güzel vakit geçirmelerini sağlamak, sosyalleşmelerine ve çevre bilinci kazanmalarına katkı sunmak isteyen üniversite öğrencileri, çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversite bünyesinde kurulan atölyede bir araya gelen öğrenciler, plastik şişe, eski kıyafet, bez, tutkal ve peçete ile farklı kuklalar hazırlıyor.

Daha önce birçok köyde yaptıkları kuklalarla etkinlikler düzenleyen öğrenciler, yeni gösteriler için hazırlık yapıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Öcal, AA muhabirine, üniversite bünyesindeki atölyede farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerle marionet tipi ipli kukla yaptıklarını söyledi.

Kuklaları atık malzemeler kullanarak hazırladıklarını belirten Öcal, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla geri dönüşüme de katkı sunmak istiyoruz. Kukla ve Karagöz Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Derneği'nin de katkılarıyla atölyemizde çalışmalar yapıyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli dallarından kukla ve Karagöz'ü yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca yaptığımız kuklalarla senaryolar oluşturuyoruz. Bu senaryoları çalışıp başta köy okulları olmak üzere gösteriler düzenliyoruz."

Kukla yapımında ilk aşamada malzemeleri hamur haline getirdiklerini anlatan Öcal, "Ana malzemeyi oluştururken tuvalet kağıdı ve tutkal kullanıyoruz. Daha sonra üzerine un ve tutkalla oluşturduğumuz hamuru yapıştırıyoruz. Makyajını ve saçını yaptıktan sonra vücut bölümüne geçiyoruz. Vücut bölümünde de yine tahtalar ve bez parçalarından yararlanıyoruz. Tamamladıktan sonra oynatıma hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Damla Öztürk de yaptıkları kuklalarla çocuklara yönelik gösteri düzenleyeceklerini dile getirdi.

Öztürk, "Kendimize daha çok şeyler katmak, beceri kazanmak, aynı zamanda okullara gidip oradaki öğrencilere fayda sağlamak için buradayız. Buradaki temel amacımız atıklarla bir kukla yapımı oluşturmak, ve kendimize beceri katmak ve burada kendimizi geliştirmek." dedi.