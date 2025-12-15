Haberler

Muş'ta üniversite öğrencileri, köy çocukları için atık malzemelerle kuklalar yapıyor

Muş'ta üniversite öğrencileri, köy çocukları için atık malzemelerle kuklalar yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, köylerdeki çocuklara eğlence sağlamak amacıyla atık malzemelerden kuklalar yaparak sosyal etki yaratıyor. Geri dönüşüme katkıda bulunarak geleneksel Türk tiyatrosunu yaşatıyorlar.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, köylerdeki çocukları eğlendirmek amacıyla atık malzemelerden kuklalar yapıyor.

Kırsal bölgelerde yaşayan çocukların güzel vakit geçirmelerini sağlamak, sosyalleşmelerine ve çevre bilinci kazanmalarına katkı sunmak isteyen üniversite öğrencileri, çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversite bünyesinde kurulan atölyede bir araya gelen öğrenciler, plastik şişe, eski kıyafet, bez, tutkal ve peçete ile farklı kuklalar hazırlıyor.

Daha önce birçok köyde yaptıkları kuklalarla etkinlikler düzenleyen öğrenciler, yeni gösteriler için hazırlık yapıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Öcal, AA muhabirine, üniversite bünyesindeki atölyede farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerle marionet tipi ipli kukla yaptıklarını söyledi.

Kuklaları atık malzemeler kullanarak hazırladıklarını belirten Öcal, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla geri dönüşüme de katkı sunmak istiyoruz. Kukla ve Karagöz Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Derneği'nin de katkılarıyla atölyemizde çalışmalar yapıyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli dallarından kukla ve Karagöz'ü yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca yaptığımız kuklalarla senaryolar oluşturuyoruz. Bu senaryoları çalışıp başta köy okulları olmak üzere gösteriler düzenliyoruz."

Kukla yapımında ilk aşamada malzemeleri hamur haline getirdiklerini anlatan Öcal, "Ana malzemeyi oluştururken tuvalet kağıdı ve tutkal kullanıyoruz. Daha sonra üzerine un ve tutkalla oluşturduğumuz hamuru yapıştırıyoruz. Makyajını ve saçını yaptıktan sonra vücut bölümüne geçiyoruz. Vücut bölümünde de yine tahtalar ve bez parçalarından yararlanıyoruz. Tamamladıktan sonra oynatıma hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Damla Öztürk de yaptıkları kuklalarla çocuklara yönelik gösteri düzenleyeceklerini dile getirdi.

Öztürk, "Kendimize daha çok şeyler katmak, beceri kazanmak, aynı zamanda okullara gidip oradaki öğrencilere fayda sağlamak için buradayız. Buradaki temel amacımız atıklarla bir kukla yapımı oluşturmak, ve kendimize beceri katmak ve burada kendimizi geliştirmek." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
title