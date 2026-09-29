Haberler

ÜNİPERSEN, ataması sonuçlanmayan personel için YÖK'ten yeniden eşleştirme istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÜNİPERSEN, ataması sonuçlanmayan personel için YÖK'ten yeniden eşleştirme istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÜNİPERSEN, idari personelin karşılıklı naklen atanma sürecinde yaşadığı mağduriyetler için YÖK'e başvurdu. Sendika, ataması sonuçlanmayan personelin yeniden eşleştirmeye dahil edilmesini ve şef kadrosunun becayiş kapsamına alınmasını istedi.

(ANKARA) - Üniversite idari personelinin karşılıklı naklen atanma sürecinde yaşadığı sorunları YÖK'e taşıyan ÜNİPERSEN, ataması sonuçlanmayan personelin mevcut başvuru ve tercihleri esas alınarak yeniden eşleştirmeye dahil edilmesini istedi. Sendika ayrıca şef kadrosundaki personelin becayiş kapsamına alınması ve teknik hizmetler sınıfı için uygulanabilir eşleştirme seçenekleri oluşturulması talebinde bulundu.

ÜNİPERSEN, yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma sürecinde yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) resmi başvuruda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, eşleşen taraflardan birinin atanmaktan vazgeçmesi, üniversitelerin muvafakat vermemesi veya işlemlerin farklı nedenlerle tamamlanamaması nedeniyle bazı personelin yeniden belirsizlikle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Özellikle karşı tarafın vazgeçmesi nedeniyle kendi kusuru bulunmadığı halde ataması gerçekleşmeyen personelin süreç dışında bırakılmaması gerektiğini belirten ÜNİPERSEN, ataması sonuçlanmayanların mevcut başvuru ve tercihleri esas alınarak yeniden eşleştirmeye dahil edilmesini talep etti.

Sendika ayrıca ataması sonuçlanmayan personel ile ilk aşamada eşleşemeyen başvuru sahiplerini kapsayan yeni bir eşleştirmenin ivedilikle yapılmasını istedi.

Başvuruda, şef kadrosunda görev yapan personelin de karşılıklı naklen atanma kapsamına alınması talep edilirken, Teknik Hizmetler Sınıfındaki personelin unvan, kadro ve eğitim alanı farklılıkları nedeniyle yaşadığı eşleşme sorunlarının ayrıca değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

ÜNİPERSEN, becayiş uygulamasının üniversite idari personelinin tayin ve nakil sorununa kalıcı çözüm olmadığını savunarak, objektif ölçütlere ve hizmet puanına dayalı bir tayin ve nakil yönetmeliği çıkarılması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Saros'ta ağları toplayan balıkçılar orkinos sandı! Tekneden 65 kiloluk köpek balığı çıktı

Ağır gelince orkinos sandılar! Tekneye alınca şoke oldular
İzmit Sekapark'ta sağanak sonrası kanaldaki köpüğün nedeni için ekipler numune aldı

Bir ilimizde ortaya çıktı, vatandaşlarda merak uyandırdı
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor

Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk ediyor: İstikamet Avrupa başkenti

Top Model Of Universe birincileri zirve yolculuğunu Haberler.com'a anlattı

Top Model Of Universe birincileri zirve yolculuğunu anlattı
Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme

Bruno Fernandes'ten Süper Lig devini heyecanlandıran gülümseme
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 36 kişi tutuklandı

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında onlarca tutuklama
Kongo'da Ebola kabusu büyüyor: 8 bini aşkın vaka, 3 bin 901 ölüm

Salgın ülkeyi kasıp kavuruyor! Binlerce kişi hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da polisten kaçan 2 şüpheli tabancayı 12 yaşındaki 2 çocuğa verdi! Silah çimenlerde bulundu

Şarjör ele verdi! Tabancayı 12 yaşındaki çocuklara vermişler
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz

Trump’tan tüm dünyayı etkileyecek sinyal: Ciddi düşünüyoruz