UNICEF Müdür Yardımcısı Yemen'de Alıkonulup Serbest Bırakıldı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sana Ofisi Müdür Yardımcısı Ürdün uyruklu Lana Şukri Ketavu'nun Yemen'in başkenti Sana'da birkaç gün alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün vatandaşı Lana Şukri Ketavu, Sana'da birkaç gün alıkonulduktan sonra serbest bırakılmasının ardından ülkesine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Ketavu'nun kimler tarafından ve hangi gerekçeyle alıkonulduğuna dair ise bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilerin Sana ve Hudeyde kentlerinde görev yapan 11 BM personelini gözaltına aldığını duyurmuştu. Grundberg, söz konusu gözaltıların gelişigüzel ve gerekçesiz olduğunu ve bu durumun insani yardımlar dahil BM çalışmalarını olumsuz etkilediğini vurgulamıştı.

Husilerden ise BM çalışanlarının neden gözaltına alındığına ilişkin resmi bir açıklama gelmemişti. Ancak Husilerin, daha önce gözaltına aldığı bazı BM çalışanlarını casuslukla suçladığı biliniyor.

Son gözaltıların, 28 Ağustos'ta Yemen'deki Husi yönetimin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ve bazı bakanların öldürüldüğü İsrail saldırısının sonrasında gelmesi dikkati çekmişti.