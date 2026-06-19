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UNICEF: İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 2 Mart'tan beri günde ortalama 12 çocuk öldü veya sakat kaldı

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UNICEF Sözcüsü James Elder, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana günde ortalama 12 çocuğun öldürüldüğünü veya sakat bırakıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana günde ortalama 12 çocuğun öldürüldüğünü veya sakat bırakıldığını bildirdi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a dair değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 247 çocuğun öldürüldüğünü ve 992'sinin ise yaralandığını vurgulayan Elder, "Bu, her gün ortalama 12 çocuğun öldürüldüğü veya sakatlandığı anlamına geliyor. Çocukların öldürülme ve yaralanma sayısının günlük ortalamasını tekrar hesaplıyor olmamız bile kendi başına yıkıcı bir hikaye anlatıyor." dedi.

Elder, çocuklar öldürülmeye devam ederken hiçbir ateşkesin anlamlı sayılamayacağının altını çizerek, Lübnan'daki çocuklara yönelik şiddetin sona ermesi yönünde çağrıda bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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