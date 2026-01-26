Haberler

Üni-Per-Sen, Gümüşhane Üniversitesi'ne, Yemek Hizmetinin Mevzuata Aykırı Sunulduğu Gerekçesiyle Yazılı Başvuruda Bulundu

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN), Gümüşhane Üniversitesi'nde personele yemek hizmetinin mevzuata aykırı sunulduğunu belirterek, bir yazılı başvuru yaptı. Sendika, öğrenci yemek hizmetinden bağımsız olarak kesintisiz bir yemek hizmeti sağlanmasını talep etti.

(ANKARA)- Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN), Gümüşhane Üniversitesi'nde personele yönelik yemek hizmetinin mevzuata aykırı şekilde sunulduğu gerekçesiyle üniversite yönetimine yazılı başvuruda bulunarak, hizmetin, öğrenci yemek hizmetinden bağımsız şekilde ve mevzuata uygun olarak kesintisiz sunulmasının sağlanmasını talep etti.

ÜNİ-PER-SEN tarafından Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2025–30 Haziran 2027 tarihlerini kapsayan ve malzeme dahil yemek hizmet alımı ihalesi kapsamında akademik tatil dönemlerinde ve Ramazan ayında personele yemek hizmeti verilmediği yönünde çok sayıda şikayetin sendikaya iletildiği belirtildi.

Başvuruda, ihale sözleşmesinin ilgili maddesinde personel yemek hizmetinin öğrenci yemek hizmetine bağlı şekilde düzenlendiği ifade edilerek, öğrenci yemek hizmeti sunulmadığı dönemlerde personele de yemek verilmemesinin uygulamaya konulduğu aktarıldı. ÜNİ-PER-SEN, bu uygulamanın yürürlükteki mevzuata açıkça aykırı olduğunu savundu.

Yazıda, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 5'inci maddesine değinilerek, personel yemek hizmetinin sunulmasının öğrenci yemek hizmetine bağlı olduğuna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekildi.

Aynı yönetmelik uyarınca gerekli şartlar sağlandığında personele yemek hizmeti sunulmasının idarenin takdirine bırakılmış bir ayrıcalık değil, kamu hizmetinin sürekliliği ve personelin çalışma koşullarının sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından bir yükümlülük olduğu vurgulandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 10'uncu maddesi gereği idarenin personeline karşı eşitlik, hakkaniyet ve mevzuata uygunluk ilkeleri çerçevesinde hareket etmek zorunda olduğu belirtilen yazıda, Anayasa'nın 2'nci maddesindeki hukuk devleti ilkesine ve 5'inci maddesindeki devletin temel görevlerine de atıf yapıldı.

Başvuruda personel yemek hizmetinin öğrenci yemek hizmetiyle ilişkilendirilerek akademik tatillerde ve Ramazan ayında tamamen kaldırılmasının mevzuata dayanmadığı ve idari sözleşme hükümleriyle yönetmeliklerin bertaraf edilmesine yol açtığı ifade edildi. Bu durumun personel açısından açık bir mağduriyet doğurduğu belirtilen yazıda, idarenin hizmet alım sözleşmelerini üst mevzuata uygun şekilde hazırlaması ve uygulaması gerektiği kaydedildi. Aksi yönde tesis edilen düzenlemelerin hukuki sorumluluk doğurabileceği, kamu zararına ve personel aleyhine sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

ÜNİ-PER-SEN, personel yemek hizmetinin, öğrenci yemek hizmetinden bağımsız şekilde ve mevzuata uygun olarak kesintisiz sunulmasının sağlanmasını talep etti.

