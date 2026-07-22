UNESCO, Lübnan'ın güneyindeki Sur Arkeolojik Alanı'nı Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne aldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Lübnan hükümetinin talebi üzerine, ülkenin güneyinde İsrail saldırılarına maruz kalan Sur kentindeki arkeolojik alanı ve çevresini Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne ekledi.

Lübnan Kültür Bakanı Gassan Selame, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin, Lübnan hükümetinin başvurusu üzerine Sur Arkeolojik Alanı ve çevresini Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne dahil ettiğini belirtti.

Selame, UNESCO Dünya Mirası Komitesi ile üye ülkelere teşekkür ederek, alınan kararın UNESCO'nun ve uluslararası toplumun Sur antik kentine yönelik dikkatini artıracağını ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 48. oturumunda, İsrail saldırıları nedeniyle zarar gören ve yeni tehditlerle karşı karşıya bulunan Sur Arkeolojik Alanı ile çevresini Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alma kararı verdi.

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan antik kentteki bazı eserler zarar gördü.