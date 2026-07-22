Haberler

UNESCO, Lübnan'ın güneyindeki Sur Arkeolojik Alanı'nı Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNESCO, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarına maruz kalan Sur kentindeki arkeolojik alanı ve çevresini Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne dahil etti. Lübnan Kültür Bakanı Gassan Selame, kararın uluslararası dikkati artıracağını belirtti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Lübnan hükümetinin talebi üzerine, ülkenin güneyinde İsrail saldırılarına maruz kalan Sur kentindeki arkeolojik alanı ve çevresini Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne ekledi.

Lübnan Kültür Bakanı Gassan Selame, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin, Lübnan hükümetinin başvurusu üzerine Sur Arkeolojik Alanı ve çevresini Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne dahil ettiğini belirtti.

Selame, UNESCO Dünya Mirası Komitesi ile üye ülkelere teşekkür ederek, alınan kararın UNESCO'nun ve uluslararası toplumun Sur antik kentine yönelik dikkatini artıracağını ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 48. oturumunda, İsrail saldırıları nedeniyle zarar gören ve yeni tehditlerle karşı karşıya bulunan Sur Arkeolojik Alanı ile çevresini Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alma kararı verdi.

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan antik kentteki bazı eserler zarar gördü.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

İş başındayken gardiyanlar yakaladı! Bakmayın sevimliliğine suçu ağır

Yanan evde cansız bedeni bulundu

Ekipler facianın ardından kahreden görüntüyle karşılaştı
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler

Veda ederken sarf ettiği cümleler olay: Büyük cehalet etmişim