Unesco, Shanghai Kentinde Kategori 1 Enstitüsü Kurmaya Hazırlanıyor

PARİS, 23 Mayıs (Xinhua) -- Fotoğrafta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yürütme Kurulu'nun, Fransa'nın başkenti Paris'teki örgüt merkezinde yapılan 216. toplantısı görülüyor.

PARİS, 23 Mayıs (Xinhua) -- Fotoğrafta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yürütme Kurulu'nun, Fransa'nın başkenti Paris'teki örgüt merkezinde yapılan 216. toplantısı görülüyor.

Pazartesi günü kabul edilen bir karara göre UNESCO, Çin'in Shanghai kentinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında Kategori 1 Enstitüsü kurmaya hazırlanıyor, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cyril Bailleul/UNESCO/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)