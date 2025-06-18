UNESCO Heyeti Güdül'de İncelemelerde Bulundu

UNESCO Heyeti Güdül'de İncelemelerde Bulundu
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UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Güdül ilçesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ile kültürel miras ve olası iş birliği alanlarını değerlendirdi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz başkanlığındaki heyet, Güdül ilçesini ziyaret etti.

Güdül Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Oğuz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Açıklamada, Doğanay'ın şu ifadelerine yer verildi:

"UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı sayın Prof. Dr. Öcal Oğuz ve beraberindekilerle birlikte belediyemiz binasında bir değerlendirmede bulunduk. Akabinde Güdül kent Tarihi Müzesi ziyareti, ardından da sessiz sakin şehir Güdül ilçemiz tarihi konakları arasında bir gezintide bulunarak konaklar hakkında bilgilendirmelerimiz oldu. İlçemizin kültürel mirasını, değerlerini ve potansiyelini konuştuk, olası iş birliği alanlarını değerlendirdik."

Doğanay, ziyaretleri dolayısıyla Prof. Dr. Öcal Oğuz ve heyettekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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