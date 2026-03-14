İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü UNESCO'da ilk kez anıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin başkanlığında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO) 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü vesilesiyle panel düzenlendi.

UNESCO'nun Paris'teki Genel Merkezi'nde 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü ilk kez anıldı.

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin başkanlığında bu vesileyle "İslamofobiyle Mücadele: Eğitim, Kültür ve Diyalog Yoluyla İnsan Haklarının Güçlendirilmesi" başlıklı panel düzenlendi.

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sosyal Politikalar Direktörü Gustavo Merino'nun açılış konuşmasını yaptığı panelde, Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) nedenleri ve farklı görünümlerinin yanı sıra, bununla mücadeleye yönelik pratik yaklaşımlar ile kapsayıcı ve barışçıl toplumların teşvik edilmesi konuları ele alındı.

Panelin açılışında, Birlemiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve BM İslamofobiyle Mücadele Özel Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'un video mesajının gösterimi yayınlanırken, İİT İslamofobi Özel Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Mehmet Paçacı da bir konuşma yaptı.

Merino'nun moderatörlüğünde düzenlenen panele konuşmacı olarak Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkan Yardımcısı İbrahim Alcı, eğitim, vatandaşlık, ırkçılık ve İslamofobi konularında uzman Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin (CNRS) kıdemli araştırma direktörü Françoise Lorcerie, İran'ın başkenti Tahran'daki Allame Tabatabai Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abbas Ashrafi ve Özbekistan'daki İmam Maturidi Uluslararası Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Şahzod İslamov katıldı.

Panelde, medyada İslamofobi ve Müslüman karşıtı söylemlerin normalleşmesi, Müslüman kadınların Müslüman karşıtı stereotipleştirmelerin çifte mağduru olması, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye karşı korumada uluslararası insan hakları hukukunun rolü, uluslararası kuruluşların farkındalık yaratmadaki katkısı ve İslamofobiyle mücadelede en iyi uygulamalar ele alındı.

Toplumlarda hoşgörü ve saygının teşvik edilmesi gerektiği üzerinde durulan panelde, gelecek nesiller ve gençler arasında İslamofobinin normalleşmesine karşı farkındalık oluşturulmasında eğitimin rolü vurgulandı.

Katılımcılar konuşmalarında kültürlerarası diyaloğun önemine ve UNESCO'nun bunu desteklemedeki rolüne değindi.

Büyükelçi Paçacı ve Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet etkinliğin kapanış konuşmalarını yaptı.

Panelin ardından UNESCO'da düzenlenen iftar yemeğine UNESCO Genel Direktörü Halid el-Anani de katıldı.

15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü

15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü, BM Genel Kurulu tarafından 2022'de kabul edilen ve din veya inanç temelinde hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddete karşı ortak mücadele ihtiyacını vurgulamak; farkındalık yaratmak ve barış, saygı ve kapsayıcılık kültürünü teşvik etmek amacıyla ilan edilmişti.

Türkiye'nin liderliğinde, "Dünya genelinde ırk ayrımcılığının, ırkçı nefretin ve ırk temelli nefret suçlarının ortadan kaldırılması" başlıklı bir kararda ilk kez "İslamofobi" terimi UNESCO'da 2023'te gerçekleştirilen 216. Yürütme Kurulu toplantısında eklenmişti.