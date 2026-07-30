UNECE'den yangınların önlenmesine yönelik yatırımların artırılması çağrısı

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Avrupa ve Kuzey Amerika'da orman yangınlarının şiddeti artarken yangınların önlenmesine yönelik yatırımların artırılması çağrısında bulundu.

UNECE'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılması için daha fazla yatırım yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Avrupa ve Kuzey Amerika'da orman yangınlarının şiddetini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, gelecekteki yangın felaketlerini önlemek için çok daha fazlasının yapılabileceği vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl Avrupa genelinde 434 bin hektardan fazla alanın yandığı ifade edilirken, Fransa'da Gironde bölgesinde meydana gelen yıkıcı yangınların yaklaşık 42 bin hektarlık çam ormanını yok ettiği aktarıldı.

İspanya'nın son yılların en kötü orman yangını sezonlarından birini yaşadığına işaret edilen açıklamada, ülkede 200 bin hektardan fazla alanın yandığı ve bunun, ülkenin tarihsel yıllık ortalamasının iki katını aştığı belirtildi.

Açıklamada, iklim değişikliğinin orman yangınlarının sıklığını ve şiddetini artırdığı, yangınların ayrıca daha fazla sera gazı salınmasına ve bunun da küresel ısınmayı daha da hızlandırmasına yol açtığı kaydedildi.

Erken uyarı sistemleri, uydu izleme sistemleri ve yapay zeka destekli yangın tespit sistemlerine yapılan yatırımların önemine işaret edilen açıklamada, ormanların yangına karşı dayanıklılığını güçlendirmenin kamu güvenliği, ekonomik istikrar ve iklim güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunun altı çizildi.

Açıklamada BM Ormanlar, Arazi ve Konut Bölümü Direktörü Paola Deda'nın "Her yaz bize, orman yangınlarının artık istisnai bir olay değil, ısınan iklimin giderek daha öngörülebilir bir sonucu olduğunu hatırlatıyor." ifadesine yer verildi.

Acil durum müdahalesinin hayati önem taşıdığını belirten Deda, yangınlara karşı mücadelede önlem alma, sürdürülebilir orman yönetimi ve daha dayanıklı peyzajların öneminin altını çizdi.

Kaynak: AA