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UNAMA, Pakistan'ın Afganistan'a düzenlediği saldırılarda 10 sivilin öldüğünü açıkladı

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BM Afganistan Yardım Misyonu, Pakistan'ın Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk 10 sivilin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan 22 teröristin öldürüldüğünü açıklarken Afganistan yönetimi 9 sivilin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'ın Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Pakistan'ın dün gece saatlerinde Afganistan'ın Kunar ve Helmand eyaletlerine düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, saldırılarda çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan, 22 "teröristin" öldürüldüğünü açıklamıştı

Pakistan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada "güvenilir istihbarata" dayanılarak Afganistan'da "terör kamplarına ve sığınaklarına" hava saldırılarının düzenlendiği duyurulmuştu.

Açıklamada, saldırılarda 22 "teröristin" öldürüldüğü, "kollateral (ikincil) hasarın" önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilmişti.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın iki eyalete hava saldırısı düzenlediğini belirterek, "Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Afgan sivil yaşamını yitirirken 11 kişi de yaralanmıştır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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