Ünal Karaman, Seydişehir Belediyesini Ziyaret Etti
AK Parti Konya Milletvekili ve MKYK Üyesi Ünal Karaman, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile bir araya gelerek ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.
Ak Parti Konya Milletvekili ve MKYK Üyesi Ünal Karaman, Seydişehir Belediyesini ziyaret etti.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile görüşen Ünal, Ustaoğlu'ndan ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.
Seydişehir'de gerçekleştirilecek projeler noktasında birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirten Karaman, Ustaoğlu'na çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Ziyarete, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın ile AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çiftçi katıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel