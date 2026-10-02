UN Women 22 milyon kişinin daha gıda güvensizliği riski taşıdığı uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Orta Doğu'da gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların gıda fiyatlarını artırarak geçim kaynakları ile hanehalkı imkanlarını zorlayacağını belirterek, yıl sonuna kadar yüzde 53'ü kadın ve kız çocuklarından oluşan 22 milyon kişinin daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

UN Women Programlar İcra Direktör Yardımcısı Nyaradzayi Gumbonzvanda, kurumun "Orta Doğu'daki Gerilimin Kadınlar ve Kız Çocukları İçin Gıda Güvenliği Riskleri" başlıklı raporunu, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında paylaştı.

Raporda, "Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar gıda fiyatlarını yükseltip geçim kaynaklarını ve hanehalkı imkanlarını zorluyor. Bu nedenle 2026 sonuna kadar 11,7 milyon kadın ve kız çocuğu daha gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya kalabilir. İncelenen 28 ülkede yıl sonuna kadar gıda güvensizliği yaşama riski taşıyan öngörülen 22 milyon ilave kişinin yüzde 53'ünü kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu rakamların söz konusu ülkelerde halihazırda gıda güvensizliği yaşayan veya yetersiz beslenen tahmini 208 milyon kadın ve kız çocuğuna ek niteliğinde olduğuna işaret edilen raporda, bunların kesin tahminler olmadığı ve senaryo temelli öngörüler olduğuna vurgu yapıldı.

Raporda, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığında yaşanan aksamaların enerji, gübre ve nakliye maliyetlerini artırarak gıda fiyatlarını yukarı çektiğine vurgu yapılarak, olası gelir ve geçim kaynağı kayıplarıyla birleştiğinde artan bu maliyetlerin gıdaya erişimi zorlaştırabileceğine işaret edildi.

İstihdam ve finansal hizmetlere erişim konularındaki mevcut eşitsizliklerin, birçok kadının bu tür şokların etkisini göğüsleyebilmek için daha az kaynağa sahip olmasına yol açabileceğine değinilen raporda, "Gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya kalabilecek kadın ve kız çocuklarının sayısının en yüksek olduğu ülkeler, nüfusu daha kalabalık olan ülkeler olarak belirlendi. Bununla birlikte Güney Sudan, Sudan, Haiti, Yemen ve Filistin gibi ülkeler, birden fazla kırılganlık unsurunun bir araya gelmesi nedeniyle daha yoğun risklerle karşı karşıya." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, birçok ülkede, gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya kalabilecek kişiler arasında kadınlar ve kız çocuklarının daha büyük bir paya sahip olduğu belirtilerek, gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya kalabilecek kişilerin ortalama yüzde 60'ını kadınların ve kız çocuklarının oluşturduğunun tahmin edildiği, bu oranın Yemen'de yüzde 57'ye, Sudan'da ise yüzde 56'ya yakın olduğunun altı çizildi.

Kaynak: AA