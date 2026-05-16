Haberler

Edirne'de kursiyerlere bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Edirne'de kursiyerlere bağımlılıkla mücadele anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Müftülüğü koordinatörü Emine Karauluç, Umurbey Kur'an Kursu'nda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimi düzenledi. Programda zararlı alışkanlıklardan korunma yolları anlatılırken Yeşilay ve YEDAM tanıtıldı.

Edirne İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Emine Karauluç tarafından Umurbey Kur'an Kursu'nda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) eğitimi gerçekleştirildi.

Menzilahır Mahallesi'ndeki Umurbey Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda, ihtiyaç odaklı kurs öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, zararlı alışkanlıklardan korunma yolları anlatılırken, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında da tanıtım gerçekleştirildi.

Yeşilay'ın da katkı sunduğu programda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Programda, gençlerin sağlıklı bir gelecek için bilinçli adımlar atmasının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Eli kanlı terör örgütünün iki numarası öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor