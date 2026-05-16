Edirne'de kursiyerlere bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Edirne İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Emine Karauluç tarafından Umurbey Kur'an Kursu'nda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) eğitimi gerçekleştirildi.

Menzilahır Mahallesi'ndeki Umurbey Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda, ihtiyaç odaklı kurs öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, zararlı alışkanlıklardan korunma yolları anlatılırken, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında da tanıtım gerçekleştirildi.

Yeşilay'ın da katkı sunduğu programda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Programda, gençlerin sağlıklı bir gelecek için bilinçli adımlar atmasının önemine vurgu yapıldı.