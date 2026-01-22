Umre ibadeti yapan Müslümanlar, Hira Mağarası ve Arafat'ı ziyaret etti

Umre ibadeti için dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, Hira Mağarası ve Arafat'ı ziyaret etti.

Umre için kutsal topraklarda bulunanlar, bir yandan Kabe ziyareti ve ibadetlerine devam ederken, bir yandan da Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor.

Müslümanların en fazla ziyaret ettiği yerlerin başında ise Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor.

Sabah namazını Hira Mağarası çevresinde eda etmek için Mekke'ye 5 kilometre mesafede olan Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesine tırmanan umreciler, bir saatlik zorlu yolculuk sonrasında zirveye çıktı.

Buradan Mekke'yi izleyen Müslümanlar, Nur Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası'nı ziyaret etti.

Müslümanlar, daha sonra Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda yer alan Arafat'a ziyarette bulundu.

Burada Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme, umrecilerin ziyaret akınına uğradı.