Ümraniye'de yolcu minibüsü üst geçitten aşağı uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

ÜMRANİYE'de yolcu minibüsü hızla girdiği üst geçitte dönüşü alamayarak yaklaşık beş metrelik yükseklikten aşağı uçtu.

ÜMRANİYE'de yolcu minibüsü hızla girdiği üst geçitte dönüşü alamayarak yaklaşık beş metrelik yükseklikten aşağı uçtu. İçinde yolcuların olmadığı minibüste bulunan şoför ve muavini yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yamanevler Mahallesi Tek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Erdem Şükri Akpınar'ın kullandığı 34 M 2314 yolcu minibüsü, hızla girdiği üst geçitte dönüşü alamayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan minibüs yaklaşık beş metrelik yükseklikten aşağı uçtu.