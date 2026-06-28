Ümraniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

ÜMRANİYE'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 ayrı adrese ve uyuşturucu maddelerin dağıtımında kullanıldığı öne sürülen araca düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kadıköy Çamlık Mahallesi'nde 'zula evi' olarak tabir edilen 2 farklı adrese ve uyuşturucunun sevkiyatının yapıldığı tespit edilen araca operasyon düzenledi. 26 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda İ.A. (37), H.Y. (36), M.A. (39) ile araçla dağıtım yapan İ.A. (65) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde ve araçta yapılan aramalarda; şeffaf poşetlere sarılı halde toplam 4 kilo 21,8 gram uyuşturucu madde, 30 adet hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan vakum makinesi, 36 bin 460 lira ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli İ.A., H.Y., M.A. ile İ.A. emniyetteki ifadelerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı