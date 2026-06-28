Haberler

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yapılan 2 adres ve dağıtım aracına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 4 kilo uyuşturucu, hap, hassas terazi ve para ele geçirildi.

ÜMRANİYE'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 ayrı adrese ve uyuşturucu maddelerin dağıtımında kullanıldığı öne sürülen araca düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kadıköy Çamlık Mahallesi'nde 'zula evi' olarak tabir edilen 2 farklı adrese ve uyuşturucunun sevkiyatının yapıldığı tespit edilen araca operasyon düzenledi. 26 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda İ.A. (37), H.Y. (36), M.A. (39) ile araçla dağıtım yapan İ.A. (65) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde ve araçta yapılan aramalarda; şeffaf poşetlere sarılı halde toplam 4 kilo 21,8 gram uyuşturucu madde, 30 adet hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan vakum makinesi, 36 bin 460 lira ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli İ.A., H.Y., M.A. ile İ.A. emniyetteki ifadelerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
CHP'li vekilden 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak

CHP'li isimden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna net yanıt
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı

İYİ Parti’nin mitinginde sürpriz isim!
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar

Devlet desteğiyle başladı, şimdi 600 bin lira kazanıyor
Taksicinin 300 dolarlık 'turist oyunu' müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı

Bak sen şu işe! İngilizce konuşan müşteriye taksiciden akılalmaz tuzak
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar