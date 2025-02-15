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Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

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Ümraniye'de bir sürücü, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken aracının önü kesilerek saldırıya uğradı. Olay anı, sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan 3 saldırganın toplam 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda otomobille seyir halinde olan Abdullah Enfal Ş.'nin (19) önü trafikte tartıştığı 3 kişi tarafından kesildi. Abdullah Enfal Ş.'nin aracının aynasını kıran magandalar, kapısını da tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, toplam 23 suç kaydı olduğu ortaya çıkan 3 saldırgan gözaltına alındı.

Ümraniye'de Trafik Saldırısı: Araç Sürücüsü Kameraya Kaydetti

TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle trafikte ilerleyen Abdullah Enfal Ş., 06 DHE 027 plakalı araçtakilerle yol verme nedeniyle tartıştı. 06 DHE 027 plakalı araçtaki 3 şüpheli, Abdullah Enfal Ş.,'nin önünü kesip aşağıya indi. 3 kişi araca saldırıp küfretmeye başladı. Saldırganlar aracın aynasını kırdıktan sonra kapısını tekmeledi. Yaşanalar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ümraniye'de Trafik Saldırısı: Araç Sürücüsü Kameraya Kaydetti

AYNAYI KIRIP KAPIYI TEKMELEDİLER

Olayın ardından saldırıya uğrayan Abdullah Enfal Ş.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı aracın Arzu Y.'nin üzerine kayıtlı olduğu, aracı kullanan kişinin ise oğlu Halil Can G. (26) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise yanındaki kişilerin ise Cihan G. (20) ve Mustafa E. (22) olduğu belirlendi.

Ümraniye'de Trafik Saldırısı: Araç Sürücüsü Kameraya Kaydetti

ŞÜPHELİLERİN 23 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Adreslerinden tek tek gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin toplamda poliste 23 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca trafik ekipleri tarafından sürücü Halil Can G.'ye Karayolları Trafik Kanununun 73A maddesi gereğince 993 lira idari para cezası uygulandı.

Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Güncel
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Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
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Baba mesleğiyle kaçakçılık yapmış
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Sevgilisinin hediye gönderdiğini sandı, gerçek bambaşka çıktı
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıFAKIR VATANDAS:

23 yirmiüç suç kaydı bulunan bir kişi nasıl dışarıda dolanıyor ki. Allah'a emanet yaşamışız yani

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Haber YorumlarıSencer:

Nasıl bu kadar rahat geziyor bunlar adalet sistemi niye bu kadar zayıf

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Haber YorumlarıBabayaro:

Sallandıracaksın bunları

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Bunlar iflah olmaz asacaksın

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Haber YorumlarıWhite Turk:

24 oldu suç kaydı. Bir hakime savcıya denk gelene kadar serbestler. Adalet sadece zenginler ve rütbeliler için çünkü.

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Haber Yorumlarıtarık usta:

Ceza nolucak boş

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Haber YorumlarıMurat Çita:

oo cinauet islden iceri alamayiz sayin hakim bey

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Haber YorumlarıMEHMET K.:

Ben ne zaman haber okusam 20 ile 100 suçu var yazıyor. Suçu olan kişiler niye hapiste değilde aramızda geziyorlar anlamadım. O zaman herkes istediğini yapsın.

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

En alt fotoda soldaki elemana bakın yılan gibi i. nenineevladı

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Haber YorumlarıSer_hat:

23 suç kaydı var sokaklardalar.ulan yıl 2001 de kahvehanede iki kardeş gelip saldırdılar kendimi korudum diye 1 yıl ceza alıp para cezasıyla yırttık...

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