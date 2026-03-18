Ümraniye'de tartıştığı kuryeyi darbedip, aracıyla ezen sürücü yakalandı / Ek bilgi ve görüntüyle

Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, kuryeyi darbedip aracıyla ezerek olay yerinden kaçtı. Kuryenin ayağı kırıldı, sürücü polis tarafından yakalandı.

ÜMRANİYE'de trafikte otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda taraflardan otomobil sürücüsü kuryeyi önce darbetti, ardından aracıyla ezip kaçtı. Yaşananlar kuryenin kask kamerasıyla kaydedildi. Ayağı kırılan motosikletli kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 22.10 sıralarında Madenler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyreden 34 MVP 598 plakalı otomobilin sürücüsü S.B.(24) ile motosikletli kurye K.M. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan otomobil sürücüsü motosikletli kuryeyi darbetti. Çevredeki kişilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracına binerek tartıştığı motosiklet sürücüsünü ezerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ayağı kırıldığı belirlenen kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAVGA KAMERADA

Motosikletli kuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsünün kuryeyi önce darbettiği, ardından araca binip ezerek kaçtığı anlar yer aldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli S.B. ile aynı araçta bulunan ve kavgaya karıştığı belirlenen M.E.P. (24)'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin yarın 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
