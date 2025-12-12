Haberler

Ümraniye'de silah ticareti operasyonu: 11 adet tabanca ele geçirildi

Ümraniye'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla silah ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evinde 11 tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

ÜMRANİYE'de 'Silah ticareti' suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir şüphelinin evine ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 adet tabanca ele geçirildi. Öte yandan olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 'Silah ticareti' suçuna yönelik 7 Aralık günü Ümraniye ve Ataşehir'deki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen Ü.T., gözaltına alındı. Şüpheli Ü.T.'nin adreslerinde yapılan aramalarda 11 adet tabanca, 3 adet şarjör, 112 adet fişek ve 1 adet job ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ü.T., çıkarıldığı mahkemece 'Silah ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler.com
