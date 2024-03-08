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Ümraniye'de Sarıkaya Camisi Törenle Açıldı

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Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan Sarıkaya Camisi, törenle açıldı. Caminin açılış töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, camiyi yaptıran hayırsever iş insanı Ramazan Sarıkaya'ya teşekkür etti ve hayırsever sayısının artması temennisinde bulundu.

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan Sarıkaya Camisi, törenle açıldı.

Cuma namazının da kalındığı caminin açılış töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, camiyi yaptıran hayırsever iş insanı Ramazan Sarıkaya'ya teşekkür etti, hayırsever sayısının artması temennisinde bulundu.

Ümraniye'de 2019'dan sonra göreve geldiğini hatırlatan Yıldırım, "Ümraniye camilerle meşhur bir ilçemiz. Güzel camilerimiz var ama böyle mahalle mescitleri tarzında camilerimiz pek yoktu. Çok şükür böyle 18 cami yapma imkanımız oldu." dedi.

Cami masraflarının bir kısmının hayır sahipleri tarafından karşılandığı, masrafların bir bölümünü de belediye olarak kendilerinin tamamladığı bilgisini veren Yıldırım, içeride 700 dışarıda da 400 olmak üzere 1100 kişilik kapasitesi olan caminin yanına 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an Kursu yapmayı planlıklarını da dile getirdi.

İsmet Yıldırım'ın hayırsever Sarıkaya ailesine hediye takdim ettiği törene, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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