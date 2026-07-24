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Motosikletli polis önce TIR'a, sonra başka bir motosiklete çarptı

Motosikletli polis önce TIR'a, sonra başka bir motosiklete çarptı
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Ümraniye Şile Yolu'nda seyreden motosikletli bir polis, park halindeki TIR'a ve ardından başka bir motosiklete çarptı. Kazada polis memuru yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası trafik yoğunluğu oluştu, ekiplerin çalışmalarıyla trafik normale döndü.

ÜMRANİYE Şile Yolu'nda seyreden motosikletli polis, önce park halindeki TIR'a, ardından başka bir motosiklete çarptı. Kazada yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Şile Yolu Sancaktepe istikametinde meydana geldi. Polis memurunun kullandığı 59 AKY 788 plakalı motosiklet önce emniyet şeridinde duran park halindeki 02 AEM 983 plakalı TIR'a, ardından Yaşar Sucu idaresindeki 07 KDL 86 plakalı başka bir motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle 2 motosiklet sürücüsü de yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç yoğunluğu oluşurken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'KOLU KOPTU'

Kazayı gören Burak Dalkılıç, "70 ile falan gidiyorduk, seyir halindeyken arkadan polis memuru hızlı geldi. Duran TIR'a çarpınca bir anda kolu koptu" dedi.

'ÖNCE TIR'A VURMUŞ'

Kazaya karışan motosikletin sürücüsü Yaşar Sucu, "Diğer motorcu arkadaş önce TIR'a vurmuş, oradan sekip bana çarptı. Bende yaralandım, diğer sürücünün polis olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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