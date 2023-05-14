Ümraniye'de oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü: 2 müşahit yaralandı

Saat 13.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof.Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü.

2 MÜŞAHİT YARALANDI

Olayda görevli 2 müşahit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sınıfta çalışma yaparken, yaralanan 2 görevli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından sınıfta oy verme işlemi devam etti. Oy kullanmak için geldiğini söyleyen Muhammet Bilgen "Sınıfın içinde birdenbire çökme olmuş. Görevli 2 müşahit başından yaralanmış. Ama durumları iyiymiş" diye konuştu.

Huzur Mahallesi muhtarı Aziz Tıkır da, "Tavandaki sıvanın çökmesi nedeniyle 2 kişi hafif yaralanıyor. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.