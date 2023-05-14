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Ümraniye'de oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü: 2 müşahit yaralandı

Ümraniye'de oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü: 2 müşahit yaralandı

Güncel Haberler

Ümraniye'de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında sınıfın tavanından beton sıva parçaları düştü. Olayda 2 müşahit yaralanırken şahıslar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saat 13.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof.Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü.

ÜMRANİYE'DE OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÇALARI DÜŞTÜ: 2 YARALI

2 MÜŞAHİT YARALANDI

Olayda görevli 2 müşahit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sınıfta çalışma yaparken, yaralanan 2 görevli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ÜMRANİYE'DE OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÇALARI DÜŞTÜ: 2 YARALI

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından sınıfta oy verme işlemi devam etti. Oy kullanmak için geldiğini söyleyen Muhammet Bilgen "Sınıfın içinde birdenbire çökme olmuş. Görevli 2 müşahit başından yaralanmış. Ama durumları iyiymiş" diye konuştu.

ÜMRANİYE'DE OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÇALARI DÜŞTÜ: 2 YARALI

Huzur Mahallesi muhtarı Aziz Tıkır da, "Tavandaki sıvanın çökmesi nedeniyle 2 kişi hafif yaralanıyor. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dudullu Güncel Haberler

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