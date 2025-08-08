Ümraniye'de Millet Bahçeleri Yangın Güvenliği İçin 7/24 Görevde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, millet bahçelerinde acil müdahale ekipleri ile olası yangınlara karşı 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Yangınlara erken müdahale ve doğayı koruma amacıyla tüm ekipler teyakkuza geçildi.

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki millet bahçelerinde konuşlandırılan acil müdahale araçları ve ekiplerle, olası yangınlara karşı 7 gün 24 saat kesintisiz görev yürütüldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, oluşabilecek orman ve bahçe yangınlarına karşı tüm ekiplerle teyakkuza geçildiği belirtildi.

Açıklamada, yangınlara erken müdahale etmek ve doğayı korumak amacıyla millet bahçelerine konuşlandırılan ekiplerin, olası her duruma karşı anında harekete geçebilecek şekilde organize edildiği kaydedildi.

Vatandaşların güvenliği sağlanırken, yeşil alanların da yangın tehdidine karşı sürekli korunduğu ifade edilen açıklamada, sigara izmariti, cam ve yanıcı maddelerin yere atılmaması, piknik alanlarında ateş yakılmaması ve doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.