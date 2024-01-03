Ümraniye'de Kavga: Silahlı Saldırganlar ve Aracını İnsanların Üzerine Süren Sürücü Yakalandı

ÜMRANİYE'DE iki grup arasında küfürleşmeyle başlayan tartışmada bir kişi kurusıkı silahla yaralandı. Kavga sırasında tekel bayine gelen bir kişi ise kendisine küfredildiğini düşünerek gençlerle kavga etmeye başladı. Alkollü olduğu iddia edilen kişi aracına binerek tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. Olayın ardından silahlı saldırganlar ve aracını insanların üzerine süren sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 1 Ocak Pazartesi saat 22.00 sıralarında Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, olaydan önce E.Ö. (16) ile kuzenleri, daha öncesinde kendileri gibi 18 yaşından küçük birkaç çocuk ile tartışma yaşadı. 1 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde E.Ö. ile kuzenleri marketin önünde otururken bir araçtan inerek yanlarına 2 kişi geldi. Şüpheliler, E.Ö. ile beraberindeki kuzenlerine saldırmaya ve ateş etmeye başladı. E.Ö.'nün kaçtığı sırada şüphelilerden biri sırtına doğru vurdu. Darp sırasında silahın ateş almasıyla E.Ö. hafif şekilde yaralandı. İki kişi olay yerine geldikleri araç ile kaçarak uzaklaştı. Hafif yaralanan E.Ö. hastanede tedavi altına alındı. Saldırgan ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.

ARACINI TARTIŞTIKLARI KİŞİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

İki grup arasında yaşanan tartışma ve küfürleşme sırasında yakındaki tekel bayine alkol almak için gelen bir kişi, kendisine küfredildiğini düşünerek gruptakilerle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bunun üzerine grupla kavga eden hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon başına geçerek aracı caddedekilerin üzerine sürdü. Bu sırada aracı durdurmaya çalışan bir kişi, kaputun üzerine atladı. Geri manevra yaparken trafik levhasına çarpan araç, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kendini aracın üzerine atan kişi ise yere savruldu. Grubun üzerine aracı sürdükten sonra kaçan sürücü, geri dönerek caddeden tekrar geçti. Bu sırada bir kişi, yoldan geçen araca sandalye fırlattı. Başka bir kişi ise elindeki sopayla araca vurdu.

Olayın ardından polis ateş açan şüpheliler ile olay yerindekilerin üzerine araç süren kişinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda silahlı yaralama olayını gerçekleştiren kişilerin A.Ö.Ç. (25) ve O.F.Ç. (40) olduğu tespit edildi. 2 şüpheli olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Çalışmalarda olay yerinde tesadüfen bulunan ve oradakilerin üzerine araç süren kişinin ise Y.T. (32) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Y.T.'nin de yapılan kontrolünde 0.50 promil alkollü olduğu saptandı.

Gözaltına alınan 3 kişiden A.Ö.Ç.'nin 3, O.F.Ç.'nin 1 ve Y.T.'nin 32 suç kaydı olduğu tespit edildi. Y.T. hakkında alkollü araç kullanmak ve trafikte ters yönde seyretmekten 32 bin 984 lira ceza kesilerek, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, mukavemet, kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.F.Ç. adli makamlarca serbest bırakılırken A.Ö.Ç. ve Y.T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.