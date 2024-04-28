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Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı

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Ümraniye'de Hoca Nasrettin Caddesi'nde kontrolden çıkan İETT otobüsü, ıslak yolda kaldırıma çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı. Otobüste hasar meydana geldi.

Ümraniye'de kontrolden çıkan İETT otobüsü bir iş yerinin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Hoca Nasrettin Caddesi'nde 34 HO 2881 plakalı İETT otobüsü, önce ıslak yolda kaldırıma çıktı, ardından bir iş yerinin bahçe duvarına çarparak durabildi.

İçinde yolcu bulunmayan otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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