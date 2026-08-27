Ümraniye'de cip-otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Ümraniye'de ciple otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ümraniye'de ciple otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi'nde 34 NET 625 plakalı ciple ara sokaktan çıkan 34 PMU 527 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, ciple otomobilin çarpışması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA