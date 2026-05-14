ÜMRANİYE'DE BOŞ ARAZİDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

ÜMRANİYE'de atık ve ağaç parçalarının bulunduğu boş arazide yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu gece saatlerinde söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi'nde atık ve ağaç parçalarının bulunduğu boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın uzun süren çalışmaların ardından gece saatlerinde söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı