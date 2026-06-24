Haberler

Ümraniye'de Anadolu Millet Bahçesi Hizmete Açıldı

Ümraniye'de Anadolu Millet Bahçesi Hizmete Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne kazandırılan Anadolu Millet Bahçesi hizmete açıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne kazandırılan Anadolu Millet Bahçesi hizmete açıldı.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 40 dönümlük alan üzerine inşa edilen millet bahçesi, klasik millet bahçesi anlayışının ötesinde, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerini gerçekleştirebileceği özel bir merkez olarak tasarlandı.

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunmak ve özellikle hemşehri derneklerine nitelikli bir etkinlik alanı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje, bu yönüyle örnek bir model olarak öne çıkıyor.

Anadolu Millet Bahçesi, 2 bin 750 metrekarelik etkinlik alanı ve 200 metrekarelik sahnesiyle kültürel programlar, festivaller, şenlikler ve sosyal buluşmalar gibi geniş katılımlı organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip.

Millet bahçesinde ayrıca, iki idari bina, mescit, güvenlik birimi ve çeşitli sosyal donatılar yer alırken sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyabileceği altyapının tek merkezde sunulması hedefleniyor.

Tesiste bay ve bayan mescitleri ile şadırvan, 3 çocuk oyun alanı, çok amaçlı spor sahası, halı saha, 420 oturma birimi, 4 çeşme ve 4 pişirme ünitesi bulunuyor.

Geniş yeşil alanları ve fonksiyonel yapısıyla millet bahçesinin farklı kültürlerin ve geleneklerin yaşatılacağı önemli bir buluşma noktası olması amaçlanıyor.

Anadolu Millet Bahçesi, açılışının ardından ilk etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Sivas Doğanşar Alan Köyü Geleneksel Keşkek Şenliği, yeni alanda gerçekleştirilen ilk organizasyon olarak vatandaşları bir araya getirdi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olabilir

Dünya bu görüşmeyi bekliyor! Erdoğan "Baş başa olabilir" dedi
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı' diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen kişi için karar verildi
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti

Genç iş insanı geride veda mektubu bırakarak yaşamına son verdi
Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

Kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj

Video çekip paylaştı: Artık onu serbest bırakıyorum
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak

Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar