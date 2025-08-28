Ümraniye'de 'Aile Yılı' Kapsamında Anne Çocuk Atölyeleri Düzenlendi

Ümraniye Belediyesi, 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde 49 çocuk ve anneleri için Anne Çocuk Atölyeleri düzenledi. Atölyelerde çocukların gelişimini desteklemek ve annelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmek amacıyla uzman psikologlar eşliğinde çeşitli konular ele alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen atölyelere, 49 çocuk ve anneleri katıldı.

Belediyenin Aile Gelişim Akademisince hayata geçirilen atölyelerde, çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek, annelerin ebeveynlik becerilerini geliştirip, aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla etkinlikler planlandı.

Uzman psikologlar eşliğinde 2-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 7 başlıkta ele alınan çalışmalarda, "Pozitif Ebeveynlik ve Çocukla Etkin İletişim", "Çocuklar İçin Ekran Canavarına Karşı Mücadele", "Öfkemi Nasıl Yenebilirim?", "Özgüven", "Kaygı", "Mahremiyet", "Duyusal ve Bağlanma Temelli Oyun Atölyesi" konuları işlendi.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
