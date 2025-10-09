Haberler

Ümraniye'de 3 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

Ümraniye'deki bir binanın çatı katında çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÜMRANİYE'de 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle ikinci ve üçüncü katta mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Marmara Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis geldi. Yangında binanın ikinci ve üçüncü katlarında bulunan 4 kişi, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ulaşarak bulundukları yerden tahliye etti. Dumandan etkilenen kişilere, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla hastaneye götürüldüler. İtfaiye ekipleri, yangın sırasında evde bulunan muhabbet kuşu ve evcil köpeği de güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
