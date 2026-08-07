Ümraniye'de Balkon Çökmesi: 2 Araç Hasar Gördü

ÜMRANİYE'de 2 katlı binanın ikinci katındaki daireye ait balkon çöktü. Balkondan kopan beton parçalarının üzerine düştüğü park halindeki iki araçta hasar oluştu.

Olay, saat 14.25 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Erciyes Sokak'ta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katındaki daireye ait balkon henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları, park halindeki iki aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binada hasar kontrolü yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

'KİMSE YARALANMADI'

Hasar gören araçlardan birinin sahibi Ömer Sarıtaş, "Araç park halindeydi. Balkonun çökmesi sonucu üzerine beton parçaları düştü. Çok şükür kimse yaralanmadı. Bir sıkıntı yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı