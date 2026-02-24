Ümraniye Belediyesinin ramazan etkinlikleri sürüyor

Ümraniye Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini ilçenin her köşesine taşımaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan ramazan etkinlik çadırı, gün boyu farklı programlara ev sahipliği yapıyor. Meydan ve çevresi, ramazana özel ışıklandırmalarla süslenirken, aileler de çadırda çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Etkinlik çadırında, geleneksel ramazan eğlenceleriyle tanışan çocuklara yönelik tiyatro oyunları sahneleniyor ve animasyon filmler gösteriliyor.

Çadırda, gündüz kuşağında gerçekleştirilen sohbet programları kapsamında Necmettin Nursaçan, Said Ercan gibi isimlerin yanı sıra akşam programlarında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Karataş gibi hocaların sohbetleri yer alıyor. Ezgi dinletileri, tasavvuf müziği konserleri ve ilahi programlarının yapıldığı çadırda vatandaşlar, ramazanın maneviyatını yaşıyor.

Yine ramazan kapsamında Ümraniye'nin farklı camilerinde enderun usulü teravih namazları kılınırken, ilahilerle zenginleşen teravih programları cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleşiyor.

Erzak kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

İlçedeki farklı liselerde düzenlenen iftar programlarında da öğrenciler, öğretmenleri ve Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile aynı sofrada buluşuyor. İftar öncesi gerçekleştirilen kısa söyleşiler ve manevi içerikli etkinliklerle gençler, ramazanın anlamını daha yakından idrak edebiliyor.

Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi aileler de unutulmuyor. Temel gıda ürünlerinden oluşan erzak kolileri, ekipler tarafından vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan Sosyal Destek Kartı uygulaması ramazanda da aktif şekilde kullanılıyor. Anlaşmalı marketlerde geçerli olan kart sayesinde aileler ihtiyaçlarını kendileri alabiliyor.

Ümraniye Belediyesi Aşevi'nde, ramazan boyunca her gün düzenli olarak sıcak yemek hazırlanıyor. Evinde yemek yapma imkanı olmayan, yaşlı, engelli ya da zor durumda olan vatandaşlara yemekler ulaştırılıyor.

İftara yolda yakalanan vatandaşlar için de çeşitli noktalarda iftariyelik dağıtımı gerçekleştiriliyor. Metro çıkışları ve yoğun bölgelerde kurulan stantlarda su, hurma, sandviç ve meyve suyundan oluşan paketler vatandaşlara ikram ediliyor.